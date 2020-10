Las realidades que ayudan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Supongo que muchos recordarán la tan comentada película El baño del Papa, en donde desde una ciudad de nuestro interior carente de grandes recursos, la población de la misma se ilusionaba con la visita del Papa y estas ilusiones se iban haciendo cada vez más intensas y esperanzadoras (y no precisamente por el mensaje papal), alimentadas seguramente por aquellos vendedores de ilusiones o humo como suele decirse.



O tal vez, llevados simplemente por la corriente del pueblo cada vez más convencido de tal visita y los beneficios económicos que ello podría traer, al punto de invertir todo (lo que tenían y lo que no...) en ello.



Por supuesto, todo resultó en nada y los ciudadanos quedaron “dados vuelta” e inmersos en aquel humo en que resultó la quimera...



Nuestro gobierno, en gestos inteligentes y reales, posibles, alienta a nuestros vecinos y no solamente a ellos, al mundo, a invertir en nuestro país, que ha demostrado ser serio, seguro en el sentido de no cambiar en el camino las reglas del juego y por lo tanto previsible.



Esto trae aparejado interesantes fuentes de trabajo para los ciudadanos uruguayos, máxime después del “parate” que nos ha impuesto la inesperada pandemia.



Acá no hay “humo”, hay certezas y el gobierno con su accionar propende a que estas certezas sean realidades y no meras ilusiones.



De ahí mi comparación con aquel film que nos dejó pensando cuán peligroso puede ser vender ilusiones (¿algo de esto nos suena en nuestro pasado reciente?) y quedó en nuestros corazones un gran dolor por esa gente que creyó en algo inexistente (sea fiel el relato o simplemente metafórico) y el trístisimo sentimiento de que es muy fácil manipular a quien se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y esto aplica para todos los órdenes de la vida.



Por todo ello, aplaudo, como tantos, el motor del progreso que trae trabajo digno para los hombres y mujeres de nuestro querido Uruguay.



No dejemos pasar el tren, sujetos a intereses puramente dogmáticos y perimidos en muchos sentidos y apoyemos con entusiasmo este Uruguay que renace con fuerza, luego de los momentos durísimos en que nos hizo caer la pandemia y “otras yerbas” (al que le caiga el sayo, que se lo ponga) y juntos, campo (motor primordial de nuestra economía) y ciudad miremos hacia el futuro con fe y sin humo.