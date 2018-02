La realidad venezolana

@|El gobierno de nuestro país no está viendo lo evidente. Venezuela tiene un enorme problema y ese problema ya pasó a ser un problema para toda la región. Sin embargo, el gobierno uruguayo sigue manteniéndose en la postura de no intervención, ni de intentar que el gobierno de Maduro entre en razones.



Digo que el problema venezolano ya comenzó a ser un problema para toda la región, por la emigración de venezolanos a cualquier país democrático y con libertades. Solo durante 2017 ingresaron al Uruguay algo más de 20.000 venezolanos; a Argentina ingresaron alrededor de 50.000 en ese mismo año. Colombia recibió durante los años 2016 y 2017 casi dos millones de venezolanos y en el primer mes de este año, medio millón más de venezolanos cruzaron la frontera hacia Colombia. Brasil tiene el mismo problema y el gobierno brasileño ha declarado la emergencia migratoria para los venezolanos que escapan de su país y los considera refugiados.

A nivel internacional ya se está considerando el éxodo de venezolanos desde Venezuela hacia el exterior a un fenómeno similar al que ocurrió en Siria el año pasado. Pero nuestro gobierno no ve la realidad, sigue primando la afinidad política a la lógica.



Realmente pienso que la izquierda uruguaya está demostrando su agradecimiento de muy mala manera para con el Pueblo venezolano, que durante nuestra dictadura recibió y cobijó a miles de uruguayos que escapaban de nuestra dictadura.