Realidad política y "política"

@|Han arreciado los ditirambos retóricos casi litúrgicos sobre la democracia, la libertad, el nuevo gobierno, expectativas, deseos, intenciones etc., que son propios de circunstancias como las actuales, determinantes ellas de una exacerbación fugaz de la sensibilidad ética, cuyo estado normal es de adormecimiento en lo recóndito de nuestra alma pero que se despierta al igual que cuando asistimos a la Iglesia y oímos las reflexiones provenientes del púlpito que, guardamos en una gran sima de nuestra psiquis al cruzar nuevamente la puerta… hacia la “política”.-



Pero entre tanta poesía digamos poéticamente también que, se ha prendido una luz.- Aunque en este caso dicha luminosidad está preñada de practicidad, sincretismo, concreción, determinismo, y llaneza.- Tal es el mensaje del discurso del Presidente Lacalle Pou ante la Asamblea General Legislativa.- Ello es lo que llamamos política.-Nada de inflexiones efectistas en una voz que transmitió una emoción humana natural, en consonancia con las vivencias transcurridas.-



Ahora tenemos, a partir del 1/marzo/2020, la oportunidad de eludir la “política” y aplicar la política.-



En lo que sería una democracia sublimada, la coalición de gobierno debe convertirse en un Parlamento dentro del Parlamento y acatar la mayoría interna proveniente de los votos ciudadanos que representan cada uno de los cinco.- Sin perjuicio de proponer, controlar y documentar.-



Si en cambio se dedican a coaccionar al Presidente con fines “políticos” no sólo ponen en riesgo a la propia alianza sino que le quitarán coherencia y ejecutividad al gobierno so pena del retorno del Frente Amplio en 2025.-



La coalición deberá siempre aceptar aún en desacuerdo, la última palabra y decisión del Presidente, en una verdadera democracia.-