¿Es ésta la realidad?

@|Los delincuentes salen de 2 o 3 a robar como mucho $ 5000, y matan o se hacen matar con crueldades nunca vistas como quemar vivas a trabajadoras.



Después de los millones gastados en seguridad, tener esta realidad, da para pensar que algo se hizo mal.



Se requiere que alguien se haga responsable o presente planes para que esto no siga avanzando.



Hasta ahora está el proyecto del Dr. Larrañaga que ha sufrido críticas, pero nadie ha presentado planes alternativos.



No quiero imaginarme a los trabajadores que conviven con estos delincuentes.



Todo esto pasa en los 240 km2 que tiene Montevideo y como mucho a 30 minutos de la plaza Libertad.



Los otros días tuve que ir al Centro de noche y tuve que pagar peaje en 3 oportunidades, o sea se me acercaron 3 personas solicitándome dinero; por supuesto les di y les agradecí que no me hicieran nada. Llegué a mi casa y sentí una sensación de la suerte que tuve, muy placentera.



Llama la atención el silencio del Pit Cnt ante los continuos asesinatos de trabajadores. Hacen tantos paros que alguna vez podría ser por estas injustas muertes.