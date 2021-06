Reacción al paro general

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Anteriormente en esta sección mostraba mi orgullo por el proceso de vacunación en el Círculo de la calle Soriano; todos unidos bajo la Bandera Uruguaya frente a la pandemia.



Fue una alegría ver que la FUS ha rechazado la convocatoria al paro general, pues puede afectar todo el proceso vacunatorio, ¡aleluya! Por fin un gremio que reacciona y hace lo que se debe, lo que manda la lógica y el sentido común. Cumple con su juramento hipocrático.



Que no nos vendan espejitos de colores con que nuestros vecinos tienen vacunas y ellos nos las consiguen (no las tuvieron y nuestro Presidente le pasó el contacto de las “vacunas” a Fernández y éste se contactó una semana después).



Dicen que hay que cuidar a la gente, pero no votan leyes (contra las aglomeraciones) ni participan de la supuesta campaña de bien público propuesta por Lacalle Pou, en la que se invitó a todo el espectro político a participar. Que la cuarentena esto y la cuarentena aquello.



“Las cuarentenas sólo tienen una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre”. Lo dijo David Nabarro, responsable de la OMS en Europa para Covid-19. David Nabarro es un médico que hizo su carrera en la administración pública internacional, trabajando para el Secretario General de las Naciones Unidas o el Director General de la Organización Mundial de la Salud. Dos datitos tiene 71 años (28 de agosto de 1949), por lo cual no es un iluminado sino alguien con experiencia.



Y pese al Nabarro con “b”, nació en Londres. Quizás la respuesta esté en el párrafo anterior, ¡informarse más y mejor!