RCP, una técnica para saber y practicar a cualquier edad

@|Cuando una persona sufre un Paro Cardio Respiratorio (muerte súbita) podría ser salvada y “retornada a la vida” en la mayoría de los casos (60 – 70 %), si se le practica de inmediato RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), dando aviso previamente al 911, y cumpliendo con los Eslabones de la Cadena de Supervivencia.



La Organización Mundial de la Salud recomienda que se enseñe RCP desde los 12 años. Noruega lo hace desde la década de 1960, y luego se sumaron otros países, aunque hasta hoy sigue siendo una “asignatura pendiente” en la mayoría de los países del mundo. Puede decirse que, parafraseando a Shakespeare: “Saber o no saber RCP, esa es la cuestión”.



En Uruguay existe un Proyecto de Ley para la enseñanza de RCP en el Sistema Educativo Medio y Superior que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y por el CODICEN, estando ahora a estudio del Senado, siendo una iniciativa y trámite que merece destacarse y felicitar.



Sabemos entonces, la “edad mínima”, desde los 10 – 12 años, pero ¿cuál es el “límite superior”, hasta qué edad una persona puede practicar RCP y de esa forma salvar vidas?



En respuesta a esta pregunta, veamos un hecho acontecido en el año 2006:

Wilson y Amelia (Amelita) salieron a andar en bicicleta. Wilson debía practicar ejercicios moderados, pues había tenido algunas dolencias cardiovasculares – circulatorias. Luego de un paseo por la Rambla de Montevideo, en el barrio de Pocitos, emprendieron el retorno, y Amelita se adelantó a Wilson, que continuó más despacio. Amelita llegó a su casa, y pasaban los minutos y Wilson no llegaba… “Se habrá detenido a conversar con los vecinos”, pensó… Después de varios minutos, Amelita se comenzó a preocupar y salió en su busca, desandando el camino. Amelita encontró a Wilson frente a la casa de un matrimonio amigo (Salvador y Reneé), por donde ella había pasado en su retorno, momentos antes. Wilson había sufrido un Paro Cardio Respiratorio (muerte súbita)!!!



Pero, a pesar de ello, Wilson había tenido una suerte enorme… Pues, Wilson había caído en la calle frente a la casa de Salvador y Reneé, quienes estaban allí afuera, en el jardín.



Al verlo, de inmediato Salvador fue a socorrer a Wilson, y al verificar rápidamente que se trataba de un Paro Cardíaco, llamó al 911 con ayuda de su esposa Reneé, a la vez que Salvador dio inicio a la RCP (Reanimación Cardio Pulmonar)…



En el momento en que Amelita llegó, ya había llegado el Servicio de Emergencia Médica, y su esposo Wilson ya estaba siendo atendido...

Y había recobrado la vida!!! Gracias a la rápida y eficaz acción de Salvador (un nombre perfecto para este señor, por cierto….)…y surge la pregunta:

¿Quién era Salvador, qué edad tenía ?



León, Ex Director Internacional, Dr. Salvador Pugliese Insuela (7 de octubre de 1922 – 12 de abril de 2007).



El Dr. Salvador Pugliese, Médico, con perfecto conocimiento de RCP, tenía en ese momento… ¡84 años! ¡Qué maravilloso ejemplo de vida y de solidaridad!



El León Salvador falleció al año siguiente, Wilson vivió varios años más, ¡gracias a Salvador!



Esta anécdota real la he presentado en el 4º Congreso del CERCP (Consejo Español de Resucitación Cardio Pulmonar) realizado en Palma de Mallorca, España, el 5 y 6 de noviembre de 2021, como un notable Ejemplo de que la RCP es una técnica para saber y practicar a cualquier edad, y así, Salvar Vidas.



Esta carta es un Homenaje del Club de Leones de Tranqueras, al León Dr. Salvador Pugliese, al cumplirse 15 años de su fallecimiento y en el año del Centenario de su nacimiento.