Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Viene siendo tema de frecuente difusión en prensa y de discusión por parte de políticos - que en el caso de la oposición nunca hicieron nada al respecto en 15 años - todo lo relacionado con la "Renta Básica Universal" (RBU). Seguramente tiene pros y contras que han venido siendo planteados.



Mi interés es aportar algunos comentarios sobre "la otra RBU": la "Responsabilidad Básica Universal".



Se acompaña un breve "torbellino de ideas":



1) ¿Los seres humanos sólo tienen derechos y no responsabilidades?



2) Si está bien que se asegure un mínimo ingreso básico para la supervivencia digna, ¿no se debe exigir a los beneficiarios nada a cambio? (Hasta la Biblia hablaba de "ganarse el pan con el sudor de la frente").



3) Un beneficio de esa naturaleza, ¿no está vinculado a políticas públicas sociales relacionadas con "el control de la natalidad"? ¿Deberían existir topes al crecimiento anual de la población?



4) ¿Se pueden traer al mundo nuevos seres humanos sin tener la capacidad de criarlos, educarlos y garantizar su futuro desarrollo?



5) ¿Deberían establecerse pautas sociales a nivel país en cuanto a quiénes están en condiciones personales de "traer hijos al mundo"? (Las hay para votar en elecciones, para conducir vehículos, para el casamiento, para la adopción, etc.).



6) ¿No deberían existir cancelaciones del beneficio por incumplimientos importantes de cualquier tipo a las normas de convivencia social?



7) ¿La vida en sociedad no implica compromisos de contribución a su mantenimiento y a su desarrollo, en la medida de las posibilidades de cada uno?



En fin, solo para plantear mi sensación de que no alcanza con pedir, sino que hay que ver qué se está dispuesto a dar.