Qué razón tenía Javier...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La ciudadanía, especialmente los jóvenes, no se deben comer la pastilla cuando les hablan de izquierda o derecha para ubicar a determinados actores políticos.



Lamentablemente, es algo que lo manifiestan todos: la prensa, los estudiantes o los profesores.



Si fuera así como dicen, que el F.A. o el PIT son de izquierda y si tomamos por cierto la máxima de Raúl Sendic de que si “es de izquierda no es corrupto”, están en el horno. Esto es más falso que moneda de estaño.



Otro ejemplo que demuestra la falsedad: en 1980 hubo un dirigente importante que envió un telegrama de felicitación al Gral. Gregorio Álvarez cuando lo ungieron presidente; y hay un contador que fue Decano de la Facultad de Economía en 1976, plena dictadura. Estos 2 ejemplos pasaron, son realidad.



Y si algo faltaba para que la ciudadanía vea con total certeza la verdadera ideología de estas cabezas, es el apoyo que han ofrecido algunos dirigentes del F.A. a Cristina Fernández (corrupta por donde se la mire y se olvidan que nos cortaron los puentes). Además, el apoyo permanente a Maduro, a Ortega, al Clan de Cuba; todos totalitarismos despiadados que no respetan nada, ni a nadie que piense distinto.



Del F.A. que mucha gente soñó, ya no queda nada y es muy difícil que se recupere.



Y termino con lo del título de la nota, sobre la derecha y la izquierda, el ilustre Javier Barrios Amorín decía que lo que existe son “espíritus totalitarios” y “espíritus liberales”, y terminaba expresando: “de espíritus liberales está llena el alma del Partido Nacional”.