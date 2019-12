La razón de la sin razón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A veces cuando oigo hablar a quienes están dejando el gobierno, me parece oír a las mismas personas, años atrás, cuando también eran oposición.



Contradicciones y aventuras. Propuestas y quimeras. Confusión de deseos y realidades.



Lo que más me llama la atención hoy, es que dicen, piensan, prometen y condenan exactamente igual que 20 o 30 años atrás.



Haber pasado por el gobierno ni les dejó una leve herida de realidad. Ni un roce ni una leve, levísima sensación de haber entendido al país y su gente.

Mujica, Pepe para muchos, justifica sus fracasos rotundos en que no lo dejaron, que no se la "llevaron", pero lo de ANCAP y otras aventuras como Alas U o la Regasificadora, lo filosofa con el consumismo y con los que "se la llevan y no la invierten", sin siquiera advertir que eso pasa porque invertir en estas condiciones es ruinoso.



Astori, hace unos días, ni siquiera aparece en las fotos.

El que persiste es Andrade y su candidatura en la base de que Martínez era peor candidato y que con él, tal vez se hubiera ganado.

O Pintado recordando que cada quien pensó en su chacra y por eso perdieron la estancia.



Y el resto del coro preocupado "por los derechos conquistados que se van o pueden perder".



A veces, cuando los oigo hablar, me dan una sensación tan de pasado que me sorprende. No por ellos. Me sorprende como llegaron, estuvieron, no hicieron, y con todo eso siguen sin conocer al país y su gente real. Esa que anda y arde en la calle y que de verdad construye el país, día a día, con inseguridad, con todas las cosas que no se hicieron y con todo el despilfarro de 15 años de cuidar chacritas y perder la estancia.



No hay mal que dure 100 años... solo 15.