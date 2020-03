Los raros ómnibus nuevos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mucho se ha promocionado, por parte de las actuales autoridades departamentales y el Presidente de Cutcsa, la llegada de varios ómnibus nuevos para el transporte capitalino, con diversas mejoras para los usuarios y, muy especial, para aquellas personas discapacitadas.



Y bien, días atrás, en la línea del 121, tuve oportunidad de viajar en una de esas unidades. Efectivamente el acceso, casi al ras del suelo, resulta beneficioso para las personas de edad avanzada o con alguna dificultad de orden físico. Asimismo -y ello es particularmente resaltable en esta época veraniega- estos nuevos vehículos son refrigerados. Lo que antecede, sin perjuicio de otras cualidades no apreciables a simple vista.



Sin embargo, pude advertir algunas características de este nuevo modelo de rodado que contrastan con las que acabo de mencionar.



La primera es que los asientos dobles enfrentados de la primera línea desde el acceso, han sido suprimidos, y en ese lugar (ubicadas sobre ambas ruedas delanteras) aparecen sendas amplias bandejas, supuestamente (no le veo otra utilidad) para colocar en ellas mochilas o paquetes; mucho más apropiadas, pues, para ómnibus interdepartamentales o de larga distancia.



Obviamente, esos asientos de menos determinan que la capacidad de pasajeros sentados sea algo inferior a la de las unidades tradicionales.

Otro aspecto negativo es que el pasillo es bastante más angosto que lo habitual, y por lo tanto muy poco apto para la comodidad de los pasajeros que deban viajen parados.



Sin embargo, lo que más desfavorablemente me impresionó es que a mitad de ese pasillo, aparecen dos escalones, aparentemente de 25 a 30 cm. de alto cada uno, que permiten el acceso a la parte trasera del ómnibus, bastante más elevada que la anterior. Ello implica que ese escalón que ha desaparecido para el ascenso o descenso de los pasajeros, aparece -y por duplicado- en el interior del vehículo, impidiendo de hecho que aquellas personas físicamente disminuidas puedan ubicarse en esa mitad posterior del bus.



Por ello, me pregunto si estas aristas adversas no fueron debidamente advertidas por quienes eligieron este modelo de vehículo, para que una iniciativa tan valorable, no se vea desmerecida por un diseño interior que, a mi juicio, no resulta más cómodo o funcional que las unidades que se pretende sustituir.