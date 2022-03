Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La central sindical inventó una movida para tratar de promover acciones contra el actual gobierno, el que logró mantener una buena calificación popular ya sea por el manejo sanitario y económico enfrentando a la pandemia generada por el Covid-19, así como por la unidad demostrada internamente dentro de la coalición multicolor. Las sucesivas demostraciones impulsadas por la central así como por el FA fracasaron estrepitosamente, con lo que inventaron lo de los 135 artículos a impugnar contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).



Luego de obtener las firmas necesarias para convocar al referendo, se han dedicado a machacar contra los integrantes del gobierno, demostrando en los hechos que no se trata de defender con argumentos el por qué de la impugnación contra esos artículos de la LUC, sino de tratar de socavar la gestión del gobierno electo en 2019, luego de los 15 años de gobiernos del FA apoyados por la central sindical.



Efectúan una descarada maniobra de transferencia de poder, con el enroque del presidente de la central para asumir el mismo cargo en el Frente Amplio.



Luego de asumida esta función, el nuevo presidente se ha dedicado a encabezar distintos actos contra autoridades del gobierno, apareciendo en los medios radiales y televisivos como la figura que dirige a la oposición, por encima de senadores y diputados.



Esto, eventualmente sería comparable a que el presidente del Directorio del Partido Nacional comandara las acciones del gobierno de coalición.



Estamos a pocos días de la fecha en que se llevará a cabo el referendo. Lo que la ciudadanía deberá elegir es si se mantienen los artículos impugnados, votando por la papeleta celeste del NO o si se derogan votando la papeleta rosada del SI. Se trata de decidir si a Ud. lo ha afectado negativamente la LUC o le ha sido indiferente, como le ha sucedido a la mayoría de la población, con lo que la opción por el NO es bien clara.



Si Ud. simplemente sigue las directivas de su partido o sindicato y está en contra del gobierno actual, entonces votará por el SI, sin saber si se verá probablemente perjudicado en el futuro.



Lo que hasta ahora no he visto u oído es a alguien manifestándose en el sentido de que el artículo tal de la LUC lo ha perjudicado, lo cual se trataría realmente de un “Rara avis”. Ah, no me venga con que la nafta, la carne o el pan subieron de precio, porque eso no está en ningún artículo de la LUC, de los impugnados y de los otros.



El 27 vote con su cabeza, no con la de los demás!!!