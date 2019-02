Rambla de Pocitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Vivo en Pocitos hace muchos años y paseo muchos días y tardecitas por las veredas de la Rambla. He observado que hay un fenómeno que se acentúa mas cada día “las bicicletas”.



De Buxareo hasta 21 es vereda de peatones. No hay bicisenda, por lo que los niños, adultos mayores, cochecitos de bebe y gente que cruza la vereda para ingresar a la arena de la playa, son propensos a un atropello por parte de las bicicletas que van a una velocidad desmedida.



Esto es algo que se puede solucionar, ya que, mas adelante de 21 hay una bicisenda hasta Bulevar Artigas. El Sr. Martínez que tanto promueve sus bicisenda, porque no obliga a esos deportistas asesinos a andar en el lugar propio para ello. Las zonas de caminar y las zona de bicicletas deben estar separadas y así evitaríamos a futuro algo que luego se podría lamentar.



Con un poco de coherencia evitamos posibles accidentes.