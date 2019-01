Rambla de Piriápolis 

@|Comenzamos nuevamente el 2019 con la tristeza de seguir compartiendo que no tenemos reparo ni asientos en las paradas de los ómnibus de la rambla, a lo largo de Punta Fría. Con lluvia, viento y sol matador esperamos los ómnibus de COT, Copsa y Guscapar a la intemperie. ¡Horror!



Además, a lo largo de toda la rambla faltan palos en la misma, los quinchos de las rocas están rotos. Falta luminaria y asfalto en las calles internas del balneario. Hace 10 años inicié un trámite para un pico de luz el cual aún no llegó.



Espero comenzar el 2019 con un impulso general para mejorar un hermoso e histórico balneario, que no sólo comienza con una gran paella y termina su rambla en el puerto, sino que sigue una hermosa y envidiable costa y paisaje hasta Punta Negra y más.