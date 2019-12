Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Días pasados, tuvimos el placer de visitar la Quinta Schiaffino, en El Prado.



Comprende una enorme manzana ubicada en la calle Pedro Trápani, cuyo primer dueño fue Pedro Piñeyrúa, quien hizo construir esta hermosa propiedad en el año 1870, que funcionó como casa de veraneo. En 1907, pasó a manos de Francisco Piria, porque Piñeyrúa debió entregarla para pagar una deuda. Y en 1910 la compró la Sociedad de Damas de Caridad, que la mantiene hasta la actualidad.



La Dirección del Hogar de Ancianos Schiaffino, está a cargo de una Sociedad Civil sin fines de lucro que se mantiene por el aporte de sus socios y por donaciones; tiene como objetivo brindar asistencia y apoyo a personas ancianas, en muchos casos carentes, o de exiguos recursos económicos.



Cuando uno llega al lugar queda maravillado de la arquitectura del edificio de influencia europea. Además, el predio tiene 3.000 metros cuadrados de extensión y cuenta con un jardín de árboles centenarios.



Tenemos entendido que es Patrimonio Histórico y que abre sus puertas al público los Días del Patrimonio.



Sin duda, un lugar con mucha riqueza histórica que muestra lo que fue el Uruguay de aquellos tiempos. Lamentablemente bastante deteriorado a pesar del esfuerzo que sin duda pondrán los actuales administradores. Pero claro, una propiedad así no debe ser nada fácil de mantener; una pena.



Pero más allá de eso, me gustaría resaltar el trabajo que realiza la gente en el cuidado de estos viejitos que pasan sus días en este recinto.



Nosotros fuimos apenas una tarde de domingo a regalarle unas pocas canciones, y muy agradecidos, por cierto, del trato y respeto que recibimos por todos.



Sin duda un lugar para visitar el próximo año en el Día del Patrimonio. Y sería muy positivo que de parte del Estado o quizás de algún alma caritativa poder contribuir en mejorar este lugar; y con eso, no sólo mantener nuestra rica historia patrimonial, sino también, ofrecerles a sus huéspedes una mejor calidad de vida.