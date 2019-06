La quinta pata del gato en Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Si algo estoy acostumbrado es a decir las cosas que a nadie le gusta, cuando Hugo Chávez llegó al poder era de los pocos que aguantó el chaparrón por pensar distinto. Cuando cambiaron la constitución venezolana me decían que estaba loco porque hablé de un golpe de estado constitucional que terminaría devolviéndose contra el pueblo. Cuando Trump asumió la presidencia casi me linchan por decir que el hombre había sido elegido para respetar y hacer respetar la ley y quienes eran ilegales en el territorio americano son en esencia delincuentes migratorios. Creo que pasados los años la mayoría de una forma u otra terminó diciéndome: Esta bien, tenías razón. Sobre todo, los más chavistas quienes fueron los primeros en salir huyendo porque su dosis de socialismo terminó ahogándolos. Así que con lo que diré hoy me ganaré por un tiempo otro montón de descontentos, pero como siempre he sido renegado, rebelde, irreverente y me encanta encontrarle la quinta pata al gato, allí va:



1. Me lastima ver a mis compatriotas creyendo que la caída del régimen de Maduro resolverá los problemas de Venezuela, a mi sinceramente es lo que menos me importa, porque es ese el principio no del fin, sino del calvario que vendrá después y que puede desencadenarnos problemas de mayor tamaño. Además el régimen ya está en los últimos momentos de su vida. Hoy vi en este país a más de un venezolano comprando maletas para el día después, porque dicen que en unos meses comenzaría a reiniciarse la reconstrucción de Venezuela y el crecimiento económico será galopante. Yo digo AMEN, porque sé que la misericordia de Jesús es infinita y espero que se haga su voluntad y no lo que mi mente cochambrosa, elucubradora y perturbada cree.



2. Venezuela es el laboratorio socialista más impactante, brutal y explícito del mundo. Convertir un país repleto de riquezas en ruinas demostró lo que es capaz de hacer la perniciosa izquierda, pero no es el peor de los resultados. El asunto más grave que observamos en la historia contemporánea de Venezuela está en la exterminación deliberada, directa y extrema de todo ser pensante. Quien piense distinto en Venezuela, es perseguido (Nadie mejor que yo para dar fe de ello), es apresado o simplemente se le lleva directa o indirectamente a un destierro físico, mental y afectivo, que ha convertido a la diáspora venezolana en una edición sin precedentes en la historia de la humanidad. Nuestros cerebros han sido aprovechados por otros países, la gente que formó la democracia venezolana enseñándole la autoexigencia, el valor del trabajo y la eficiencia como política de Estado, vive hoy en el destierro y forman parte de los motores que mueven muchos países en el mundo, porque la Venezuela en la cual crecimos fue borrada de la faz de la tierra por obra y gracia de los resentidos sociales de la izquierda latinoamericana.



Venezuela el día después de la caída de Maduro se sumirá en tres procesos uno más peligroso que el otro: el primero, aparentemente pueril y justificable, el de la efervescencia de un festejo de libertad. Los venezolanos todo lo celebramos o lo lloramos al borde del pico de una botella de licor. El segundo; no menos peligroso, será el inicio de la cacería de brujas, en la cual el dolor de veinte años de abusos y desprecio se convertirá en una despiadada venganza, que sólo podrá verse sanada con el transcurrir de esa forma. ¡He dicho!