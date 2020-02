Quiero jubilarme

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como muchas personas nos llega el momento de jubilarnos.



Con 64 años, me encuentro hace casi 6 meses realizando trámites para la jubilación común y jubilación por imposibilidad, con documentación y exámenes médicos correspondientes.



Por imposibilidad, al no haberme atendido el año pasado, estaba sin trabajo, realizando changas y sin cobertura. Soy chofer profesional de taxi, remises, eventos FIFA, eventos UFC, etc. Tengo un currículum impecable, sin choques, ni multas. No fumo ni tomo.



Resulta que el BPS le toma la gestión sólo si está con cese.



Entregué todo lo que me pidieron pero después de 6 meses me dicen que no me dan la jubilación. Lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad hipócrita, principalmente el sistema político.



Yo solo quiero tener el derecho que me corresponde, que es el de poder jubilarme.



No recibo nada del Mides; me muero de vergüenza antes de ser un mantenido.



Realmente me cuesta creer la falta de empatía para con el prójimo.