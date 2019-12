Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Festejo ganar con la campaña, pero quiero ganar con la gestión.



De familia blanca hasta la médula, por el 2008 una experiencia me hizo abrir la cabeza, me di cuenta que la gestión y administración de un país, no es una cosa de camisetas y que para eso, se va al estadio.



Voté al FA con mucha convicción (por lo que había hecho, no me imaginaba lo que vendría). El primer gobierno del FA nos empezó a poner en primera línea mundial, no se puede negar. Mientras que el partido al que "debía" pertenecer, me daba vergüenza. Pasé con orgullo a ser la "oveja negra" de la familia, la marginada. En 2014, voté en blanco, de ambas partes la propuesta era "camisetismo".



No voté al PN, voto a LLP, que tuvo la grandeza de asumir que liderar un país sólo se puede hacer desde desde la capacidad y la responsabilidad. Los capaces a Dios gracias no piensan igual, no están en el mismo equipo de fútbol. Voté a LLP porque integró al resto de la coalición, porque Talvi sobre todos ellos, también me representa, y porque en la campaña me dice que también va a escuchar las opiniones del FA.



Demostró una campaña de un tamaño líder, desde el compromiso, la empatía con la fuerza productiva, los valores, la sinceridad y la responsabilidad. No sé cuántas elecciones pasarán para volver a ver un líder de estos.



Con tanto orgullo festejo los resultados de estas elecciones, festejo ser parte, que me llevaron a lugares impensados como ir al acto del pasado sábado 30 de noviembre.



De todas formas, soy consciente que este triunfo se hizo desde la campaña, pero quiero que la rompan con la gestión. En la cancha se ven los pingos. No tengo problema en volver a volcar mi voto a otro partido si éste me representa con seriedad. Siento gran placer de retomar la estima y el respeto al partido donde mi corazón se siente cómodo, siempre y cuando sienta que respeta a mi país.



Sigo orgullosa de mi voto del 2009.



¡Viva la patria! Celebremos el comienzo de un gran líder, que se consoliden tus palabras con tus hechos Luis, que hagas historia.