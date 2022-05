¿A dónde nos quieren llevar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está en la mira el asistencialismo, el cual se ha multiplicado notoriamente.

Se intenta implantar la imagen de un país camino al desastre, con el fin de estimular el odio y atropellar los principios democráticos. Y a eso le sumamos la situación intelectual constituida, que no acepta otra denominación que desastrosa, pero se quiere, por parte de determinadas agrupaciones, mantenerla. Es inentendible, si es que se pretende un país mirando el futuro.



Se habla de más trabajo y de calidad en el mismo. Ahora, ¿es cierto, o es pedir más para seguir igual? Si se presta atención, es lo último. Además, ¿quiénes son los solicitantes? Los que están cómodos con su empleo inamovible, constituyendo un problema endémico. Quienes, en los últimos decenios, incentivaron al vago.



Se inició con los carritos tirados por caballos, el limosnero vagando, o con un trapito en las calles. Quienes con el tiempo fueron erigidos como “trabajadores” bajo diversas acepciones. ¡Una mentira! Buena táctica para contar con una población rehén; pidiendo merenderos, cuidando que tengan donde guarecerse para venderles ideologías de diversos colores.



Mientras, ¿qué hay de trabajar?



El pueblo es quien los debe mantener. Es decir, pan y circo es igual a votos.

¿Cuándo se va a romper el círculo? Sin haber mencionado la drogadicción acompañante.



Es necesario darse cuenta que esa no es la vía, si no están acompañadas esas ayudas de un fin lógico, fundadas en educación y trabajo; hay que educarlos e insertarlos en el hábito del trabajo.



Pero, ¿contra qué se choca?



Con una situación político/ideológica de mantenerlos en condiciones miserables; fundamento para volver al poder.



Mientras, una joven proveniente del interior, con un déficit físico que apabulla, aprende inglés por Internet y obtiene una beca en la principal universidad de EE.UU; donde debe luchar para participar y avanzar estando sola. Lugar donde, por tener una deficiencia, no la van a diferenciar. La lucha está en progresar. La estudiante uruguaya lo hace. ¿Qué demuestra? Que se puede, si se quiere.



Ese ejemplo de entereza y poder se tiene; el hecho es desarrollarlo. Aprender, discernir y con decisión, tener una meta. No es pedir más sino dar más cada uno y mirar adelante y no a quienes se aprovechan de las flaquezas humanas.



Ahora, los educandos, venidos de los tiempos descritos, ¿tienen capacidad y deseo de enfrentar el desafío del presente?; puesto que no es más dinero, sino mejores profesionales en la enseñanza. No es con más plazas, huelgas y pedir más, sino demostrar que aquí también se puede. Basta de mentir.