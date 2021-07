El que quiere trabajar, trabaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La desproporcionada tasa de conflictividad que padece el sector pesquero, año a año, pone en riesgo cualquier tipo de emprendimiento y el trabajo de miles de uruguayos.



En un año donde la pandemia no ha permitido tener continuidad y donde tanto los trabajadores como las empresas padecieron las consecuencias de la misma, hoy, cuando las condiciones sanitarias mejoran día a día y en plena zafra, el SUNTMA (sindicato único de trabajadores del mar y afines) se da el lujo de hacer una huelga.



¿Sabía usted que desde el sindicato de la pesca no permiten trabajar a trabajadores no sindicalizados, amedrentando a las personas a afiliarse so pena de no poder embarcarse?



¿Sabía usted que desde las autoridades le permiten tener una oficina dentro del puerto desde donde controlan el movimiento de los buques, quién embarca y quién no y las descargas de los buques?



¿Sabía usted que las empresas están obligadas a tomar personal de acuerdo a la lista sindical proporcionada por el sindicato?



¿Sabía usted que en caso de que un trabajador no sindicalizado quiera hacer uso de su derecho al trabajo el barco no sale a navegar?



¿Sabía usted que en los últimos años han dejado de operar más de 100 barcos de pesca en Uruguay, mermando la flota hasta quedar hoy sólo 50?



¿Sabía usted que las plantas procesadoras de pescado no tienen materia prima, por lo cual el personal es enviado al seguro de desempleo, condenando a cientos de madres de familia por el recreo sindical?



¿Sabía usted que el personal de la pesca goza de un seguro de paro “especial” decretado por el compañero Murro, que garantiza el subsidio de los trabajadores y es manejado desde el sindicato?



Usted me dirá: “No, no lo sabía”.



La pesca en el Uruguay está en crisis desde hace tiempo. Año a año, al comienzo de cada zafra se vuelve a la gimnasia autoritaria del sindicato, a sus reclamos infinitos, a la pulseada agotadora.



Es tiempo de que nuestras autoridades garanticen el derecho al trabajo, el derecho de opción a ser parte de una organización o no. Es tiempo de que las autoridades portuarias no permitan que una organización, cualquiera sea, cogobierne el puerto.



Es tiempo de hacer lo que hay que hacer, para el que quiera trabajar, trabaje.