¿A quiénes protege?

Sistema de Cuidados



@|Cuando veo en televisión la propaganda del Sistema de Cuidados que la Presidencia obliga a publicitar me digo: ¡qué bien, los felicito! Aún cuando me pregunto: ¿está autorizada la Presidencia a hacerse autobombo con cosas que son parte de su obligación? Y al mismo tiempo: ¿quién financia esta campaña? ¿Y a quienes protege el sistema de cuidados?



Mi pregunta pronto se contesta cuando aparece la denuncia contra INAU por el hogar Tribal.



La miseria, la indigencia a que son sometidos esos niños indefensos que no tienen ni voz ni voto. Cuyo único pecado es no haber tenido un hogar, una familia que los protegiera, que velara por ellos. En ese hogar del INAU esos niños duermen en el piso, sin frazadas, sin agua caliente, en una casa destruida. Las fotos aterrorizan y parecería que la denuncia estaba desde el 2014. El gobierno se limitó a destituir a la directora. Está bien, ¿pero quién más tiene la responsabilidad y la obligación de proteger y cuidar estos niños? Aún no son infractores pero que con el tiempo no dudo, parte de ellos lo serán y en ese caso todos seremos responsables de lo que hagan.

Me gustaría que se dijera (en lugar de seguir con el autobombo) qué cosas se hicieron a ese respecto. Dónde y cómo están actualmente esos niños, que son motivo de vergüenza o deberían serlo de toda la sociedad. ¿Se les cambió de residencia? ¿Qué ha hecho por ellos el Sistema de Cuidados?

Señores del gobierno, el pueblo merece una explicación, ya que el pueblo depositó en ustedes su confianza. Estábamos esperanzados en su sentido social y de atención a los más necesitados.



¿Dónde estaba el Mides cuando eso sucedía? No hay ninguna disculpa frente a hechos como estos.



Todos estamos esperando una explicación.