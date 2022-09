Querer ser mejores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Realidad o utopía.



Ser excelentes sí se puede y más en momentos de debilidades extremas del vecindario. Democracia, estabilidad, seguridad, educación, eficiencia y respeto son herramientas básicas que cuentan y valen. Distingue, siendo capital diferenciarse y señalar.



Ser mejores sí, pero no detenerse en el vamos, demostrarlo con hechos. Pero no ocurre con frecuencia. La presentación y el medio tienen falencias; la burocracia pesa, clara y contundente, desmoronando la utopía. En ese escenario tenemos el primer balneario, pero no alcanza con el título: hay que serlo y demostrarlo.



Quienes ambicionan llegar, esperan respuestas a sus requerimientos. Actitud positiva, calidad, competencia en todo momento. Sin viveza criolla, ni sumisión. Un reflejo de lo que realmente somos: un pueblo culto, tolerante, que brinda beneficios.



Puede hacerse realidad; hay que salir del ostracismo.