No quemar recursos

Existe una Ley (18.046 art. 125) que permite el remate rápido de los bienes incautados en operaciones contra el narcotráfico.



El argumento era que si no se vendían rápido cuando se remataban, sobre todo los vehículos, su deterioro bajaba el valor.



Lo novedoso que aporta esta Ley es que lo recaudado se le entrega justamente a la Junta Nacional de Drogas que, entre otras cosas, combate el narcotráfico.



Hace unos días, se informó de la quema de drogas incautadas y me llamó la atención que dentro de los miles de kilos incinerados había 2.130 de marihuana.



Entonces razono que si los 5 gramos de marihuana se venden a $390 en las farmacias, estos miles de kilos tienen un valor muy importante. Lo estimo en 4.000.000 de dólares a precio de farmacia o quizás 2.000.000 a precio de distribuidor.



Cuando se promulgó la Ley mencionada, no estaba permitida la venta de Marihuana en Uruguay.



En la actualidad sí es legal.



Así que el Poder Ejecutivo o el Parlamento deberían rápidamente asociar la marihuana incautada como cualquier otro bien, que permita venderla a los laboratorios autorizados para que la procesen y estos las comercialicen en las farmacias.



El dinero a la Junta Nacional de Drogas y más oferta de marihuana oficial, que baja el consumo de la ilegal.