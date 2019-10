Queja de vecindad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ubicación: alrededores del "Sanatorio Americano", por su entrada principal.



Situación: periódicamente - una vez al mes aproximadamente - un particular reserva con "conos" más de 50 metros de estacionamiento de ambos lados de la calle Bosch e impide la utilización de esos espacios por particulares.



Característica peculiar: dice contar con autorización municipal a tales efectos, ya que utiliza su apartamento (vivienda y fines comerciales) para actividades de producción audiovisual.



Consecuencias prácticas: durante unas cuatro horas se van, ubican los referidos "conos" y luego - durante otras ocho horas - se estacionan grandes camiones, camionetas, vehículos varios de diversas características, baños químicos, etc., además del "camping" en las veredas por parte de personal supuestamente dedicado a esa producción y de mesas de almuerzo y refrigerios en una de las veredas. Además, se bloquean entradas de garajes de vecinos, se generan ruidos molestos, se distorsiona el funcionamiento habitual (ya "bullicioso" y “complicado" de la zona).



¿Tiene sentido otorgar estos beneficios a un particular en detrimento de todos los vecinos y visitantes del área urbana? ¿Cuál es la lógica detrás de esta actitud? ¿Hay algunos que son "los dueños del barrio"?



Aclaraciones: se han hecho planteos formales e informales ante la Intendencia de Montevideo, sin resultados prácticos de ningún tipo hasta este momento.



Evaluación y calificativos: a juicio del lector.