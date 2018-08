Queja por una línea de ómnibus

@|Miércoles 8/8/18, 17:45 hs, terminal de ómnibus de Portones Shopping, ómnibus línea 60 hacia el Centro.



Hago señas para tomarlo, no abre.



Golpeo la puerta.



Me dice que no abre porque ya abrió más atrás.



Le indico que la parada es en el lugar donde yo y tres personas más estamos.



Se niega a abrir a pesar de que el vehículo estaba detenido porque no podía avanzar debido al tránsito.



No es la primera vez que esto ocurre.



Dos semanas atrás, en este mismo lugar, presencié cómo una señora mayor con un bastón le hacía señas a un 60 y el ómnibus no se detuvo, dejándola en banda a ella y al grupo de 8-10 personas que pretendíamos tomarlo.



Tengo tres trabajos para sobrevivir en este país extremadamente caro y salgo con los minutos contados para no llegar tarde. Me encuentro con esta falta de voluntad y criterio de los propios trabajadores que, como yo, estamos en la misma situación.



Ya no se ven inspectores.



¿Quién controla el transporte público?



El señor Salgado pone wifi en los ómnibus pero no se preocupa por brindar un buen servicio a la población.



El señor Intendente quiere ser Presidente pero es absolutamente ineficiente para cumplir con los requerimientos básicos de los ciudadanos.



Uruguayos, ¿éste es el cambio que querían cuando votaron al Frente Amplio?



Vaya si nos han cambiado.



¡Y después dicen que los uruguayos somos solidarios!