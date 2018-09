Queja por cobro de tasa en un camino con pozos

@| En estos días con mi señora tuvimos la idea de concurrir a las Termas del Arapey, lugar de gran belleza y encanto. Si bien el viaje es largo para el gusto de los uruguayos, hicimos el trayecto de varias horas, por una ruta en buenas condiciones.



Todo bien hasta que nos desviamos para tomar la pomposa Avenida Raúl Gaudin que nos lleva a las termas. Ahí comenzó un calvario.



La “avenida” es un sinfín de pozos que hacen correr el riesgo de romper el auto o una cubierta. Hay que tener en cuenta que en dicha ruta no hay lugar donde pedir auxilio en caso de problemas como los dichos. Cuando nos acercamos a las termas surge un puesto municipal en el que el funcionario allí presente pregunta cuál es el motivo del viaje y al manifestarlo nos señala que debemos pagar $ 80 por cada pasajero para registro (¿?). Invento del Intendente Lima, una consecuencia de la voracidad de las autoridades de este país.



Uno se pregunta, ¿es éste el país que queremos promocionar de interés turístico, de nuestro Uruguay Natural? ¿Es que no hay forma democrática para evitar los atropellos de estos “señores feudales” que recaudan y recaudan lo que ellos llaman tasa y que sin lugar a dudas es un “peaje”, con el agravante de que ese dinero que recaudan no es utilizado ni siquiera para reparar un camino que es una real tortura?



Yo sé que este tema ya fue expuesto y denunciado, pero nada se hizo ante lo que es una solitaria perla en el largo collar de nuestros políticos en falta, por acción u omisión.