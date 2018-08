Quedó en el olvido

@|El motivo por el cual me estoy dirigiendo a vuestro diario es lo que recientemente fue publicado en Internet: “Plaza de la Armada es un excelente punto por su vista de la costa”.



Pero como la mayoría de las plazas públicas de Montevideo se encuentra algo descuidada y sucia.



Vivo sobre esta plaza desde hace 35 años y no llego a conformarme que a pesar de los múltiples intercambios con diferentes personalidades relacionadas, no se llega a conseguir que esta plaza se convierta en un verdadero parque bien cuidado en todos sus detalles.



Es la primera vez que me dirijo a la prensa. Hoy para reflotar el tema con dos cartas que envié en el año 2009, a la Intendencia de Montevideo y a los Ministerios relacionados al Turismo y Medio Ambiente, como también a una de las agencias de turismo responsable por los ómnibus que diariamente paran frente a esta plaza. Cartas acompañadas con otras del entonces Embajador Suizo, residente sobre esta misma. El Embajador recuerdo recibió contestación de que iban a ocuparse del asunto, pero nada ha cambiado desde entonces y los ómnibus siguen estacionando frente a nuestras casas mayormente con sus motores prendidos.



Sin dudas, la Plaza de la Armada es una de las grandes atracciones para montevideanos y turistas. Duele ver que la empresa contratada para su mantenimiento cumple, supongo, según presupuesto, con el mantenimiento solamente de los espacios verdes y sin reponer plantas faltantes. Se ve que no es responsable para el cambio de piezas rotas y que no le corresponde realizar reparaciones tanto de electricidad como de mampostería y demás. Una vez por año sí se repara todo y vienen a hacer orden a lo militar para el “Día de la Armada”.



Veo que para el resto del año, las autoridades de la Armada y las de la Intendencia no llegan a ponerse de acuerdo “a quien corresponde que” en esta plaza, así perdiéndose en una burocracia sin sentido.



Lamentable es también que las agencias de turismo, quienes vienen con sus clientes, no les importa su estado; en su gran mayoría con personas de edad que no encuentran barandas donde agarrarse al bajar por las escaleras. Da pena y rabia que no tengamos mejor sentido común para vender bien los atractivos que nos ha regalado la naturaleza. ¡Cuánto mejor sería, si la gente al haber recorrido este parque, en vez de publicarlo como sucio, lo describieran como una inolvidable experiencia vivida por su extraordinaria belleza!



Me pregunto si los miles de uruguayos que vienen a disfrutar esta plaza, haciendo deportes y/o picnic, paseando perros, jóvenes que se reúnen, familias enteras con hijos y nietos realmente no les importa su entorno, no ven lo mediocre, lo roto, lo gratuitamente descuidado. ¿Soy realmente la única disconforme, deseando ver este lugar convertido en algo mucho más cuidado y digno de nuestra sociedad?



Pasaron 9 años desde que se mandaron las cartas. No entiendo, tanto hablamos del medio ambiente, pero ni para algo sin costo se encuentra disposición como para cambiar y mejorar; realmente insólito.