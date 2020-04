¡Quédate en casa!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es muy destacable el acatamiento a recomendaciones de aislamiento social y evitar el agrupamiento de personas y a “quedateencasa”. Es una responsabilidad social de la cual hubo acatamiento masivo.



Lamentablemente la irresponsabilidad y falta de solidaridad ha sido muy baja, pero muy peligrosa. Son pocos, pero nos exponen a muchos a una enfermedad grave, individual y social.



La imagen de un/a surfista entrando al mar en Rocha a satisfacer su deporte es, además de patética, de gran irresponsabilidad. Me resulta impreciso si esa acción es un delito, pero lo que no dudo es que es inmoral, de indiferencia y de desafío a normas quizás jurídicas y sin quizás, morales.

Las tragedias en cruceros varados con población enferma es un indiscutible mensaje del riesgo de no acatar el distanciamiento social.



La operación sanitaria en el día domingo del crucero australiano es destacable como muestra de solidaridad, entrega y de eficiencia.



Como uruguayos debemos sentirnos orgullosos de la calidad del operativo para detectar el número de enfermos y trasladar a sanatorios los enfermos graves.



A estos y al servicio de los trabajadores de la salud, gracias por el ejemplo, calidad y entrega.