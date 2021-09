El tiempo puso las cosas en su lugar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Silencio en los profetas de calamidades.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció, el pasado año, el porcentaje de personas vacunadas necesarias para alcanzar la inmunidad de rebaño en 70%. El pasado martes 24/8, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que se alcanzó el 70 % de la población uruguaya con dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.



Asimismo, se ha aclarado por el MSP, que lo importante de alcanzar esa meta es que las personas inmunizadas cortan las cadenas de contagio, limitando la diseminación de un agente infeccioso en la comunidad y protegiendo incluso aquellas poblaciones que no pueden ser o no son vacunadas.



Esta meta alcanzada, ya había sido anunciada semanas atrás por el Ministro Daniel Salinas: “Para el 30 de agosto se estará arriba del 70% con dos dosis y 14 días; vamos a llegar al 75%”.



Se ha llegado a esta situación, que a todos nos reconforta, gracias a una tan sacrificada como brillante planificación, desde la propia Presidencia de la República, el MSP, el GACH, asesores, logística y, por supuesto, todo el personal de Salud.



Todos ellos, muchas veces en silencio, siguieron con fe y esperanza trabajando para la sociedad mientras, seguramente con dolor, leían o escuchaban los anuncios apocalípticos de algunos que hoy callan.



Por eso no debe dejarse de recordar algunas de esas declaraciones de integrantes del FA y de organizaciones médicas que, muy de espaldas a su vocación y juramento, le hacían y le hacen los mandados a la oposición.

“Uruguay va quedando rezagado en el mundo por la demora en la llegada de las vacunas”. “Venimos pre vacunando bárbaro. Nos dicen en qué horario van a vacunar con vacunas que no hay, hasta nos dicen qué van a hacer con los sobrantes de vacunas que nos faltan”. (Pablo Ferreri ExSubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas 13/2/21).



“Con el objetivo de evitar más muertes en el corto plazo, disminuir los casos con sus consecuentes secuelas y evitar la saturación y el colapso del sistema de salud en la situación actual de pandemia, es necesario profundizar medidas que determinen una rápida disminución de la interacción física de las personas”. (Comunicado del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) 26/3/21).



“El colapso (de los CTI) no sólo va a ocurrir, sino que se va a adelantar” (Julio Pontet, Presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) - El País 26/3/21.



“Un gobierno que, en vez de hacer y gobernar, se dedica todos los días a comunicar un anuncio tras otro”. (Alejandro- Pacha- Sánchez- El País 28/3/2021).



“Lo fiscal es prioritario respecto a lo sanitario”. (Daniel Olesker -EFE abril 2021).



En resumen, los hechos son los hechos, no esperamos ningún reconocimiento hacia quienes han hecho posible esta situación, de aquellos que se refocilaban cuando parecía nuestro país ir en el camino tan deseado de todos ellos de: cuanto peor mejor, intentando crear - ex profeso- alarma pública.



En estos casos, desde todo punto de vista deleznable, consideramos que es bueno recordarlo y tenerlo presente, hoy y en el futuro.