Puntualizaciones

@| En la edición del diario El País del pasado domingo 3 de marzo, en la sección “Ecos” fue publicada una carta firmada por el Mag. Luis F. Pacheco Fernández, en la que se realizan algunas apreciaciones sobre el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) que entendemos deben ser aclaradas.



Por un lado, en la misiva se señala que “la reestructura del BROU ha llevado al cierre de sucursales en varios pueblos del interior”. Esta afirmación no es verdadera: el BROU no cerró ninguna sucursal en el interior del país ni tiene pensado hacerlo.



Sí es verdad que en los últimos años ha readecuado el funcionamiento de 26 de sus más de 130 sucursales, pero en ningún caso dejando de brindar servicios presenciales. Actualmente, 23 sucursales abren al público tres veces por semana y tres lo hacen dos veces por semana.



Tomando en cuenta que estas 26 sucursales tenían y tienen una operativa muy escasa (que a su vez se ha mantenido o aumentado desde que se implementaron los cambios) y que en la mayoría de los casos los funcionarios que las atienden no residen en las localidades donde están ubicadas, lo que complejiza la coordinación de la apertura diaria de los locales, el BROU optó por readecuar su funcionamiento con dos objetivos: gestionar de manera más eficiente sus recursos, tanto humanos como físicos, y, al mismo tiempo, permanecer en lugares donde está presente desde hace décadas.



Respecto a la instalación de cajeros, tema aludido por el autor de la carta, es pertinente indicar que, poniendo foco en el interior del país, el BROU está llevando adelante un importante plan de inversiones y en equipos autómatas (cajeros automáticos y buzoneras para depósitos).



Por ejemplo, en último año y medio inauguró obras de refacción y ampliación en las sucursales Colonia, Florida, Maldonado, Minas, Paysandú y San Carlos, que ahora cuentan con más equipos autómatas de los que disponían antes de iniciarse los trabajos. También abrió un segundo local de atención en la ciudad de Durazno, en un edificio construido a nuevo sobre la ruta 5, donde instaló cajeros y buzoneras.



El plan de inversiones también contempla la realización de inversiones en las sucursales de Nueva Palmira y Young (en ambos edificios ya comenzaron las obras), y de Salto, Rivera, Artigas, Chuy, Sarandí Grande, Libertad y Lascano, entre otras. Además, incluye la instalación de un segundo cajero automático en 27 sucursales con un solo equipo. En 11 de estas sucursales ya está funcionando un cajero adicional.



También nos parece relevante señalar que en las sucursales del BROU hay personal capacitado por el banco para evacuar las dudas que puedan tener sus clientes en relación al uso de los cajeros automáticos, las buzoneras, las terminales de autoservicio y la plataforma de banca digital eBROU, que se destaca por permitir acceder a una gran variedad de servicios en forma remota las 24 horas del día y que cada vez es más utilizada, tanto para realizar consultas como transacciones.



Por otra parte, en la carta se hace referencia a aspectos vinculados a la ley de Inclusión Financiera sobre los que nos parece relevante realizar ciertas puntualizaciones.



En primer lugar, los comercios que aceptan medios de pago electrónicos, algo que no es obligatorio, no pueden establecer un monto mínimo al momento de cobrar las ventas realizadas con tarjeta de débito. En este sentido, el consumidor tiene la posibilidad de elegir si prefiere abonar con efectivo o con tarjeta.



A su vez, la ley determina que, con algunas excepciones, es obligatorio que el pago de las retribuciones laborales se canalicen a través de medios de pago electrónicos, que no necesariamente deben estar asociados a cuentas bancarias en general ni del BROU en particular.