Reproducción asistida



Algunas puntualizaciones ante la nota publicada en el diario El país, del domingo 19/1/20, del Sr. Carlos Tapia.



Sorprende al lector como el Sr. Tapia, con desmedida liviandad, da por ciertos hechos, que se encuentran siendo investigados a instancias de una denuncia realizada con absoluta orfandad probatoria, que refleja el desconocimiento de la Ley 19167 de Reproducción Humana Asistida y la reglamentación, así como la normativa del FNR que regula los procedimientos, instando así a un prejuzgamiento, da por sentado acusaciones graves que hacen daño, a los Profesionales, a la Clínica que acusa y en especial a los pacientes en un tema tan sensible como es dar vida y tener una familia.



Es importante hacer saber a los lectores, que los Honorarios de estos tratamientos, son financiados por el FNR, luego de un exhaustivo análisis de los casos, y no los prestadores de salud (ASSE, Mutualistas). Además, destacamos, que las/los ptes. que requieren un tratamiento de Alta Complejidad, sean usuarios del sistema que sean (ASSE, Mutualistas, etc.) tienen derecho a elegir libremente, cualquiera de las 3 Clínicas del país autorizadas por el MSP, así cómo el Profesional que deseen para realizar su tratamiento. Es más, si una mujer/pareja realizó un tratamiento y no está conforme, puede firmar un formulario y solicitar al FNR el cambio de Clínica. Esto, además es así para todas las prestaciones que brinda el FNR. En la Unidad de Reproducción Humana del Pereira Rossell, no sólo no se “Deriva” a nadie, sino que todas las ptes/parejas son informadas de su derecho a elegir dónde y con quién atenderse, destacando que además esa información se encuentra publicada en la sala de espera de la mencionada Policlínica. Es la relación médico-paciente, que muchas veces tenemos por años, la que en definitiva determina la elección de los pacientes. Quienes allí trabajamos, todos miembros de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana (SURH), nos hemos esforzado en la “Semana de la Fertilidad” de Junio de 2019, de dar a conocer a la Población sus derechos en esta materia.



Tras este artículo quedan en evidencia los motivos que mueven a la Abogada, Dra. Ana Marrero a realizar estas acusaciones, y al Dr. Roberto Suárez al sugerir que las ptes. deben “repartirse” como las “cartas de un mazo”, aunque al parecer desconocen cuáles son las Normas del FNR, como también desconocen cuales son los derechos de las pacientes/parejas, que lejos de ser “bolillas a colocar en un bolillero” son personas que padecen una patología y sufren por ella, y debe respetarse su derecho a elegir cómo, dónde y con quién tratar un problema tan sensible.



N.de R.



Ante la carta firmada por los médicos de la Unidad de Reproducción Humana del Centro Hospitalario Pereira Rossell es preciso aclarar que:

- La posición de los médicos se ve reflejada ya en el artículo, en el que se puede leer el testimonio de la doctora Ana Capurro.



- Que no hay una posición tomada aún por el hospital Pereira Rossell, ni por ASSE, ni por el MSP en cuanto a si los pacientes fueron o no “derivados” desde la unidad de Reproducción Humana del hospital.



- Que el artículo lo que hace es recoger una denuncia y que no hay aún una posición definida por parte de las autoridades.



- Que la información que figura en el artículo que establece que el 97% de los pacientes que salen del Pereira Rossell son tratados luego por solo una de las tres clínicas habilitadas, la misma en la que trabajan los cuatro médicos que los atienden en el Pereira Rossell, y que por estos se pagaron más de US$ 8 millones, son datos oficiales del FNR.



- Que los testimonios del doctor Suárez que se incluyen en la nota son uno más, dentro de un artículo en el que participan las autoridades del FNR, del Pereira Rossell y representantes de cada una de las tres clínicas habilitadas.