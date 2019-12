Por ahora 10 puntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Antes de octubre le comentaba a mis amigos, y con toda persona que hablaba, que Luis el 30/6/19, había ganado la elección, el resultado del domingo pasado, para mi no fue novedad. Y no lo digo por balaquear, lo que pasa que Luis realizó una campaña 10 puntos.



Vamos por partes: cuando todos pensaban que era difícil ponerse de acuerdo para la Vicepresidencia, yo vi en Canal 12 cuando se decía que no acordaba con los otros candidatos, el hoy Presidente sube al estrado en la Plaza Matriz, le levanta el brazo a Beatriz y dice ésta es nuestra candidata a Vice. Todo el mundo sorprendido, desde luego que para bien y estoy seguro que será una gran Presidenta de la Asamblea General. Ese fue el primer aviso y en la campaña para octubre nadie escuchó un insulto o una descalificación al adversario, eso habla bien del candidato. Pasó octubre y armó el equipo opositor, logró reunir al Partido Colorado, al Partido Cabildo Abierto, al Partido de la Gente y al Partido Independiente y además formalizaron un compromiso escrito para gobernar. Recuerdo que había mucha gente nerviosa por que no estaba la foto, menos mal que ahora los ven reunidos por TV.



Vamos a tener un gran equipo de Ministros, donde destaco al Senador Larrañaga, el que le puso el apodo Guapo sabía, porque el hombre es Guapo, será sin lugar a dudas un gran Ministro y sin echar culpas a otros.

Ahora si, vamos a tener un país de primera con gente preparada que no improvise y un gobierno honrado con gente decente.



Desde hace un tiempo las pocas veces que lo veía, le decía; joven de la Sub-20 (por aquello de Vázquez en España), las 2 veces últimas que lo saludé le di categoría y le decía Capitán de la Mayor.



Ahora si tengo la suerte de saludarlo le puedo decir con mucho orgullo, nuestro Presidente.