@|Quien no sabe gestionar un balneario tampoco merece gestionar desde un cargo nacional.



En efecto, en Punta del Este se recauda, por metro cuadrado, la mayor suma por impuestos municipales del Uruguay. Pero no se retorna al balneario en cantidades correlativas. Y esto viene desde varias administraciones previas y la actual continúa.



Ejemplos: desde meses anteriores abundan los pozos en las calles internas para lo cual bastaría poner algún funcionario para ubicarlos y dar aviso a la sección que debe taparlos. Pero los pozos siguen igual. Porque, valga la redundancia, “da igual”.



Las aguas polucionadas siguen bajando de la ciudad a la playa. No se entuban y contaminan la arena y el mar (Parada 3 de la Mansa). Pero también “da igual”.



Las playas no se limpian de una manera moderna y eficiente, o sea máquinas que al amanecer las nivelen y limpien para presentarlas como merecemos los turistas. Sólo (y no a diario) pasan unos muchachos con un rastrillo y bolsas de nylon. (sic) Sin gorro protector. Pero “da igual”. Punta del Este tiene su mayor valor en las playas, pero cada año están peor presentadas.



Los “cruceristas” pueden ser excelentes difusores del balneario, pero no tenemos un local apropiado para protegerlos del sol y la lluvia cuando llegan o se van, con baños, refrescos e información. Pero también “da igual”.



Se dice que “da igual” porque los turistas gastamos y pagamos impuestos pero no votamos en el departamento y terminada la temporada nos vamos a nuestros domicilios.



Pero es un pensamiento muy corto porque se atenta por los Sres. Intendentes contra la calidad del balneario (con lo cual perjudican el futuro económico) y porque los partidos políticos son los mismos en las elecciones nacionales y cabe preguntarse con qué voluntad votaremos a los que “les da igual”.



Valga lo del inicio: quien no sabe gestionar un balneario no amerita ocupar un cargo nacional. Como dice el escritor Húngaro Sándor Marai: “Los Políticos piensan en la Política y no en la Gente”.



Esta carta aspira a que sea leída no sólo por la Intendencia de Maldonado, sino también por las Autoridades del Partido Nacional. Y por el Ministerio de Turismo, porque le atañen tanto los “cruceristas” como los veraneantes; y las playas son parte del Uruguay Natural. No sólo se debería estar a las fluctuaciones del tipo de cambio.



En definitiva, se ha hecho mucho bueno y muy bueno, pero los problemas a que nos referimos “supra” siguen pasando los veranos sin resolverse.