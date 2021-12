Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si bien hace más de 20 años, sostuve que no era viable un puerto de aguas profundas en La Paloma, ello no significa que haya descartado la posibilidad de una terminal pesquera en ese lugar. Obviamente, en este caso, la operativa sería muy especializada y de menor cuantía, requiriéndose una profundidad, dentro de ese puerto, muy inferior a la que correspondería si se pretendiera operar, en el mismo, con buques de gran porte.



Por esas circunstancias, compartí la posición del actual Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, cuando en el año 2017, en su condición de representante nacional, manifestó la necesidad de “potenciar el puerto de La Paloma” en lugar de “dedicar las cifras millonarias (unos US$ 90 millones)” que la Administración Nacional de Puertos había destinado para construir el puerto pesquero de Capurro.

En su exposición, Olaizola terminó expresando: “Utilizando el puerto de La Paloma para la pesca, se verificaría no sólo una acción concreta de fomento de la descentralización portuaria, sino también una racionalización de las inversiones y la dinamización económica y laboral de una comunidad local muy importante como estableció la Ley de Puertos y su reglamento”.



Por lo acertado del planteo de este distinguido líder político del Partido Nacional, confiábamos en que, al asumir el Presidente Lacalle Pou la primera Magistratura del País, ese proyecto de puerto pesquero en Capurro fuera dejado sin efecto. No fue así, y como manifesté en una carta anterior, el costo final de ese emprendimiento rondará los US$ 130 millones de dólares, más US$ 1 millón anual de mantenimiento del canal de acceso a esa terminal, con muy pocas perspectivas de un equitativo repago a esa inversión.



Lo curioso es que con sólo el 20% de lo irrogado en el puerto de Capurro, como destaca un especialista en temas pesqueros, el Sr. Juan Manuel Otero Ferrés, se podía haber reparado el muelle 3 y asegurado una profundidad de 6 metros en el puerto de La Paloma, con lo que se habrían sentado las bases para el desarrollo de esa terminal en los términos que indicó el Sr. Subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola.



Lo cierto es que el error que pudo haber cometido el Directorio de la A.N.P. con el puerto pesquero de Capurro, no invalida el que se disponga la realización de un análisis técnico por parte de especialistas para que efectúen un estudio serio y profundo de la viabilidad de esta terminal pesquera de La Paloma; a fin de verificar si se puede cumplir con el deber que le corresponde al Poder Ejecutivo, en esta materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Puertos N° 16.246.