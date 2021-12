El puerto pesquero Capurro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Desde hace algunos años, he insistido en la necesidad de que, antes de promover y llevar a cabo emprendimientos que pueden ser muy gravosos para el Estado, se realicen los estudios de viabilidad correspondientes.



Para avalar ese comentario, destaqué lo acontecido con el puerto de aguas profundas de Mujica; con la regasificadora; con los compromisos asumidos para el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo con una profundidad de 14 metros, cuando lo autorizado por la CARP era tan solo a 13 metros; la vulnerabilidad del acuerdo con TCP Katoen Natie y la Hidrovía del Río Uruguay que la consulta formulada por CSI Ingenieros se expidió en el sentido de que era inconveniente desde el punto de vista económico-financiero y social, a lo que agregué, el disparatado artículo 176 de la Ley de Rendición de Cuentas que es violatorio del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y cuyo propósito pudo satisfacerse con simples disposiciones de la Prefectura Nacional Naval.



Hoy voy a hacer referencia a otro emprendimiento que, en mi opinión, carece de los estudios necesarios para garantizar su conveniencia: el del puerto pesquero de Capurro, que fue proyectado por el gobierno frenteamplista y está siendo ejecutado por el actual y que ofrece una serie de falencias entre las que destaco:



a) Desde el punto de vista logístico, las descargas de pescado que se puedan realizar allí deberán ser trasladadas en contenedores y por camión hasta la terminal de TCP- Katoen Natie, cuando sean re-exportadas al exterior. Ese traslado tiene un costo significativo, ya que se va a desarrollar fuera del recinto portuario y los camiones que lo realicen deberán sufrir las colas que, desde un tiempo a esta parte, se vienen reiterando con el agravante de que se trata de una mercadería muy perecedera que, al llegar a esa terminal, deberá mantenerse refrigerada.



b) La enorme inversión que se está realizando (que con el dragado del canal hasta esa terminal se estima en US$ 130 millones) no estaría justificada con las cargas que va a mover; habida cuenta de que la importación de pescado para consumo interno no es relevante ya que compite con la pesca artesanal y los buques pesqueros extranjeros, con frecuencia, no entran a puerto puesto que transbordan a otras naves ese producto, en alta mar.



c) La publicidad que se ha hecho sobre esta terminal ha incrementado las críticas argentinas, en cuanto a que va a ser apostadero de barcos que faenan clandestinamente en su zona económica exclusiva, en abierta colisión con las normas de la Convención de Derecho del Mar y de FAO en esta materia.



Obviamente puedo estar equivocado; aunque estimo que el laudo final lo dará el resultado de la licitación dirigida a conceder la explotación de esta terminal pesquera, el que dictaminará si las propuestas recibidas constituyen un justo repago a los US$ 130 millones de dólares que estará costando y al US$ 1 millón anual que irrogará el mantenimiento del canal a construir.