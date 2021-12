Puerto de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¡Qué desastre! ¡Qué abuso!



A principios de noviembre, luego que el sindicato firmara el acuerdo, recomenzaron las operaciones en el puerto donde igualmente se realizaron algunos paros más.



Ahora, el sindicato de empleados de Montecon se da el lujo de parar y lo hace afectando las operaciones de tan mala forma, que dejó inconclusas dos operaciones de buques marítimos que zarparon sin completar la operación.



Lamentablemente quedaron sin embarcarse contenedores llenos de exportación sin importarles el grave perjuicio que se produce y que afecta directamente la economía del país.



Si este es un conflicto de los empleados de Montecon, le cabe lógicamente a esta firma tratar de buscar la solución. Pero hay cosas incongruentes, porque muchas veces este operador no pudo atender los buques tanto marítimos como fluviales alegando, entre otras cosas, falta de personal. Entonces, ¿cómo es la historia?



Pero en la actualidad está de moda disfrazar los temas y aquí tiene que haber un trasfondo; porque el viernes pasado, en una marcha y concentración frente a la Torre Ejecutiva, presentaron un cartel donde se expresaban en contra de los Señores Heber y Curbelo, y además, por declaraciones en otros medios de prensa, hablan del contrato firmado por el gobierno con TCP. Entonces cambia el sentido de las cosas; es pura política...



Esto se tiene que terminar, porque se está jugando con las otras empresas que viven de la actividad portuaria. Pero también se está afectando la actividad toda, arriesgando el prestigio y seguridad que el puerto había podido recuperar.



Además, todavía hoy nada ha cambiado en el puerto, porque se sigue trabajando de la misma forma. Lo malo es que Montecon sigue sin poder cumplir con sus compromisos, demorando los buques marítimos y fluviales que no hacen otra cosa que los armadores se preocupen; lo que puede resultar en contra de Montevideo.



Afirmo, una vez más, que es muy exacto lo que establece la Ley de Puertos. El puerto debe trabajar las 24 horas del día y los 365 días del año; que si se pretendía parar por algún o cualquier reclamo, el mismo no debía afectar las operaciones. ¿No cabría entonces aplicarla actualmente ?



Es de esperar que finalmente se tomen medidas urgentes para que el puerto pueda ofrecer el mejor servicio y que los armadores puedan cumplir con el servicio que ofrecen y que nos favorece de forma importante.



Además, necesitamos que podamos exportar e importar sin dificultades y al mismo tiempo poder recibir los contenedores vacíos necesarios para los exportadores y así cumplir con los embarques de carga frigorífica y general.