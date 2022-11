Puerto: judicialización de la política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Según fuentes periodísticas de MVD Noticias del día 25 del corriente, Fiscalía de Delitos Económicos cerró la denuncia de la bancada del Frente Amplio contra jerarcas del Gobierno Nacional por “eventuales delitos” en la concesión de la Terminal Portuaria Especializada a TCP y el acuerdo con Katoen Natie.



El episodio pondrá final al infame relato elaborado por dicha fuerza política como venganza a la fallida interpelación que intentaron contra el ex Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, a mediados del año 2021.



En efecto, dicha denuncia se trató de una maniobra comprendida en lo que hoy se conoce como “judicialización de la política” –práctica invertebrada importada del país vecino- que en forma lamentable se ha convertido en costumbre nacional para algunos sectores políticos como la actual oposición.



La finalidad consiste en una campaña de enchastre contra cargos del gobierno que una vez lanzada se mantiene en cartel, agregando condimentos con el paso del tiempo (ampliación de denuncia), de tal forma que el dedito acusador (en este caso del Senador Charles Carrera) aparezca como una suerte de dictamen del Olimpo que desata la nueva inquisición acusatoria de las fuerzas izquierdistas.



Los ciudadanos tuvimos que escuchar por casi un año y medio la catarata de agravios de los conspicuos personajes, opinólogos, senadores del Frente Amplio, del Sr. Pereyra, del PIT CNT, de los auto proclamados candidatos como Orsi y otros muchos. Escuchar en radio y TV, en la prensa compañera, todos rasgarse las vestiduras. “Se vendió el Puerto de Montevideo… Se entregó la soberanía nacional... Se mintió... Se incumplió la Constitución…Se infringieron las leyes portuarias... Se incurrió en falsedad ideológica de documento privado... Se favoreció a empresa extranjera…Se violó la libre competencia...”, etc.



Todo este fárrago de embustes, verdades tergiversadas, interpretaciones subjetivas, inventos etc. sirvieron para crear un clima propenso a inducir a la ciudadanía en error y presionar a las autoridades de un poder independiente como es el Poder Judicial y por ende a los encargados de la faz acusatoria ante la presencia de evidencia de delitos.



No le alcanzó al Frente Amplio con la opinión del Poder Ejecutivo, del Consejo de Ministros, de los legisladores de la coalición de gobierno en el Senado, con el dictamen de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República, con la opinión de la JUTEP, con la posición dominante de la más célebre doctrina nacional de derecho administrativo, constitucional y comercial.



No, había que mantener la fantochada en cartel, agrandar “la grieta en términos porteños”. Que no es grieta sino política barata anti nacional.

Nunca buscaron un debate de ideas y posiciones jurídicas por lo alto, no, siempre mala leche, juego sucio, cancha embarrada, jugando con el honor de las personas, de nuestros gobernantes. Cobardía para no atacar al Presidente de la República, quien se responsabilizó de todo lo actuado.



¿Acaso no hubiera sido menester un juicio político como marca la Carta Magna si tamaños infundios hubieran tenido asidero?



Esperemos entonces que confirmado el hecho, los aludidos personajes tengan la honorabilidad y dignidad de pedir disculpas, de retractarse, de reconocer ante los agraviados el equívoco y así reivindicar sus nombres. Eso sería un gesto noble y digno… pero no lo vemos como decía el ciego.



Caso contrario nuestra democracia seguirá debilitándose ante estas prácticas políticas reñidas con nuestras más preciadas tradiciones republicanas, y más dignas del totalitarismo marxista que no queremos en nuestra Nación.



Basta de jugar con la Justicia, de hacer perder esfuerzos, dinero, y ocupación a funcionarios encargados de juzgar, amparados en los fueros o la impunidad de la fácil y ligera denuncia penal.