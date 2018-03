Cosas a mejorar



Nuevamente caos en el puerto de Colonia. Si llegan fechas como feriados largos en Uruguay, vacaciones de turismo, inicio y finales de vacaciones de julio, comienzo de temporada o semana de carnaval, la terminal marítima de Colonia colapsa.



Este año no fue la excepción si bien otros años han salido más uruguayos hacia Argentina, igual fueron muchos los que se fueron. Lo increíble de esto es que hay solo dos compañías navieras que tienen frecuencias a Bs. As. y la competencia de una de ellas es notoria. Existe una de más de 30 años que utiliza distintos tipos de barcos y variedad de precios. Pero no hace más de 8 años se ha sumado otra compañía con dos barcos. Hasta aquí la competencia es buena, no sirven los monopolios y la prueba la dan los pasajeros en el momento de elegir. Pero lo que si veo mal es que ambas tienen los mismos horarios de salida ya sea en bus desde terminal 3 cruces y salida y llegada de barcos. Aquí debería haber actuado la Administración Nacional de Puertos dándole prioridad a la Empresa más antigua en la confección de sus horarios. Como no hay un control sobre esto es que se producen en fechas picos como la Semana de Turismo, gran cantidad de gente viajando, desbordando la terminal con terribles colas que dan vueltas por todo el recinto portuario. A su vez genera retrasos en el chek-in, aduana y posterior embarque. Ocurre lo contrario con la llegada en el control de equipaje y salida a los buses.

La ANP debería regular esto o, ¿hay necesidad de que lleguen y salgan juntas en los mismos horarios dos únicas compañías de pasajeros? No alcanza que pongan cartelitos de a donde dirigirse: baños, bar, aduana, devolución de Iva, Embarque, Migraciones, etc., es mucho más importante evitar aglomeraciones de personas y el posterior fastidio que generan las demoras.



¿No se podría dar un servicio bueno, eficiente y rápido?

En otros órdenes que tiene que ver con la ANP es la pérdida de llegada de Cruceros a Montevideo por los altos costos que cobran por amarre. Son crónicas anunciadas que lo único que llevan es a la pérdida de cosas que generan trabajo.



Colonia por tratarse de nuestra principal entrada de turistas, superando al puerto de Montevideo y Aeropuerto de Carrasco, debería estar más organizada. Desde la llegada de turistas al puerto, ingreso a la ciudad y partida al resto del país por ruta 1 y su entorno.



Nos falta muchísimo para ser un país 100% turístico. La ANP, Intendencia Colonia, Ministerio de Turismo y obras públicas tienen la palabra.