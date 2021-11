Puerto Capurro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Cuando asumió el nuevo gobierno estaba convencida de que el disparatado proyecto de Puerto Pesquero Capurro que había confeccionado la anterior administración se iba a dejar sin efecto, coincidiendo con lo sostenido por el entonces diputado Juan José Olaizola (El Observador 4.4.2017).



Me equivoqué… La Administración Nacional de Puertos continuó con ese absurdo emprendimiento y ahora empiezan a aflorar los errores cometidos al continuar con esta obra.



Se llevan gastados más de US$ 120 millones de dólares y las preguntas que nos cabe realizar son: ¿para qué? y ¿cuánto más se va a gastar inútilmente?



Desde el punto de vista de la logística portuaria, las falencias de este emprendimiento son notorias. Las descargas de pescado que se puedan realizar allí, deberán ser trasladadas por camión hasta la terminal de TCP- Katoen Natie (según lo previsto en el cronograma de servicios que Irán pasando a la Terminal especializada) una vez incorporadas a los respectivos contenedores cuando sean reexportadas al exterior.



Ese traslado tiene un costo significativo, ya que se va a desarrollar fuera del recinto portuario y los camiones que lo realicen deberán sufrir las colas que se vienen reiterando, con el agravante de que se trata de una mercadería muy perecedera.



A ese costo y demora deberá agregarse el que resulta de que, en la Terminal, deberán ir a tomas reefer a los efectos de conservar el frío, a la espera de los buques de ultramar que llevarán la mercadería a destino.



Desde el punto de vista de si es conveniente la inversión realizada y a realizar, debe tomarse en cuenta que, al costo de la obra hay que agregarle el que resulta de que la A.N.P. tomó a su cargo el dragado a 8 metros de profundidad del canal hasta el muelle del llamado Puerto Capurro.



Ese dragado le correspondía a la empresa adjudicataria de la licitación, pero la A.N.P. resolvió liberarla de ese trabajo y asumir el dragado en una zona muy compleja, puesto que en el trayecto hay fondos rocosos (según consta en el propio pliego de licitación, son 2500 m3 a un costo mínimo de dragado de US$ 635,25 el metro cúbico, más traslado del material extraído), por lo que, en un cálculo prudente, podríamos estimar el costo de la apertura de ese canal en la suma de US$ 10.000.000 (84.000 m3 en la zona de muelles y explanada, refulado a geo contenedores unos 650.000 m3, por el transporte del material vaciado hacia el exterior de unos 250.000 m3). En cuando al mantenimiento de ese canal puede estimarse en alrededor de US$ 1.000,000,oo, por tratarse de una zona donde se verifican importantes depósitos de sedimentos.



En síntesis, puerto Capurro estaría costando la suma de US$ 130.000.000, y el mantenimiento del canal US$ 1.000.000,oo anuales.



Hace un par de meses, fueron representantes de la A.N.P. a la Feria Internacional de Vigo a ofrecer la concesión de ese puerto y se manejaron cifras que serían la base de un llamado a licitación. No hubo interesados serios a pesar de que se solicitaba un canon inicial de US$ 14.500.000 (por única vez) y un canon mensual de US$ 54.500 a 30 años que no alcanzaría para pagar el mantenimiento de la profundidad del canal.



Una reflexión: ¿no hubiera sido más útil destinar ese dinero para el retiro de los restos de barcos hundidos de la Bahía de Montevideo y para solventar el tema de los asentamientos?