@| Pero no quiero referirme a ese tema, si no a que estamos perdiendo ser el segundo país de América Latina, que podría pasar a ser del primer mundo, con la más brillante idea de nuestro “Viejo Vizcacha”, Mujica, que hizo tantas propuestas inútiles, pero si pudieran hacer el puerto de aguas profundas, pondría a nuestro país en una situación maravillosa.



No debemos olvidarnos que Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, no tienen suficientes puertos con aguas profundas , excepto Brasil con Paranagua, ya recargado de trabajo.



Bolivia está pasando un momento increíble de adelanto y tiene solamente en la zona del Mutun, hierro para mantener la humanidad por doscientos años, más minerales y cereales que podría sacar al océano atlántico.



Paraguay que lucha desde generaciones, podría sacar su inmensa producción de carne -gracias a los ganaderos nuestros, que lo hicieron más exportador de carne que nosotros-, más los casi 4 millones de toneladas de soja y café más otros productos que ellos tienen y que están desesperados por introducir al mundo europeo.



También el sur de Brasil, con una inmensa producción de todo tipo, a ellos les queda muy cerca las aguas profundas de Rocha.



También digo Argentina, porque desde el puerto de aguas profundas, evitaría el río Paraná y el río Uruguay como también los puertos del el sur argentino “Bahía Blanca o Quequen”.



Todo eso lo propuso Mujica, “¿quién lo avivó? , pero no, fue su idea. Se la respeto y lo aplaudo. No soy del Frente, pero quiero a mi país y de mis hijos.

Pero todo eso no marcha porque todos están comprometidos con las compañías actuales, y ellas deben saber cómo bochar, algo tan rentable e importante; pero no para ellos, que ya están jugados al puerto de Montevideo, que sirvió en el pasado, pero no ahora que Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina tienen tanto para exportar y el mundo necesita minerales y comida.



Que nuestros políticos sepan dónde está el futuro del país.