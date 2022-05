Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El cruce del puente Gral. San Martín (Fray Bentos) además de ser una odisea, se ha convertido en el mejor homenaje al subdesarrollo nacional.

Todos nos enteramos lo que sucedió en Semana Santa con más de 12 horas para poder cruzarlo, y ahora, en cualquier fin de semana se puede llegar a demorar más de una hora para hacerlo.



La verdad que envidiamos cuando vemos que un español pasa a Francia y luego a Alemania y nunca le piden un papel. ¡Qué lejos estamos!



Dejemos de lado los requerimientos argentinos, vayamos a los de nuestro lado que son los que podemos solucionar (si las autoridades tienen voluntad de hacerlo).



Veamos la situación actual: dentro de las 48 hrs. previas al retorno, debemos llenar una declaración jurada. Ingresamos nuestros datos personales e increíblemente nos solicita información que el Estado ya tiene. Si estoy vacunado y si tuve Covid son datos que están en el MSP. Pero hay que ponerlos igual.



Llegado el día del regreso, el funcionario de Migraciones (desde la cabina) nos solicita la cédula de identidad de los viajeros y la libreta del auto. Luego nos pregunta si realizamos la declaración jurada, le decimos que sí pero igual le tenemos que mostrar nuestros móviles con la descarga del archivo. ¿No la tiene en su sistema? Pues debería. Se llena on line.



Luego nos solicita que le demostremos que estamos vacunados o que tuvimos Covid dentro de los 90 días previos al regreso. ¿No lo sabe? Pues debería. Está en el sistema del MSP.



Le comentamos - mientras le acercábamos nuevamente los móviles con la descarga del pasaporte Covid- que en la declaración jurada ese dato está ingresado, ante lo que nos contesta que “hay gente que miente, pone que tiene vacunas y en realidad no”. Por eso pide el certificado de vacunas.



Resulta que eso les sucedió a los pasajeros del vehículo que estaba exactamente delante nuestro. No tenían vacunas y el funcionario no los dejaba entrar a Uruguay. Se generó una discusión que duró 15 minutos (la cola de autos se hacía cada vez más larga).



¿Esto tiene solución? Por supuesto que sí, sólo hay que poner un poco de voluntad.



¿Cómo sería? Tomemos como base que el 90% de las personas que cruzan el puente lo hacen en autos particulares. Cuando ingreso mis datos en la declaración jurada y los confirmo, es necesario que “dialoguen” los sistemas informáticos de las distintas oficinas públicas involucradas; esto es: confirmar mi status sanitario con el MSP, mis datos con el Ministerio del Interior, etc.



Como la declaración incluye la matrícula del vehículo, al llegar a la cabina de Migraciones, el funcionario la ingresa en el sistema e inmediatamente se le deberían descargar los datos de los viajeros que están dentro de auto. O sea, la declaración de c/u con la confirmación y validación previa de los datos ingresados. Por lo tanto, si está todo en regla, lo único que deberá hacer y que hoy en día no se hace (¡vaya horror!), es comprobar que dentro del vehículo estén los viajeros que declaran estar, o sea, “que no pase gato por liebre”.



En mi experiencia de la semana pasada, al llegar a la cabina de Migraciones, bajé la ventanilla, le entregué las cédulas de identidad de los que estaban dentro de mi auto y le alcancé los móviles para que pueda ver las descargas de los archivos. Nunca comprobó la cantidad de personas dentro del vehículo ni si eran efectivamente los que declaraban viajar.



Y si hay uruguayos que mienten, pues bien, que los pasen a Fiscalía, porque es un delito.