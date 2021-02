El pueblo aprendió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No tuvo tiempo de probar el sillón el electo Presidente, cuando se desplomó sobre la humanidad un mal desconocido; obligando a postergar leyes que durante largos meses se habían preparado, como estandarte de las nuevas normas que encauzarían al país a encarar el futuro con renovadas energías.



Leyes que reglamentarían el funcionamiento del Estado, de sus normas de convivencia, de sus servicios, de su economía. Leyes que resumidas en una sola, pasarían a ser popularmente nombradas como la “LUC” (Ley de Urgente Consideración).



El Gobierno enfrentó la emergencia sanitaria con la celeridad que requería y cuando estos aspectos fueron atendidos, fiel a sus promesas, el 24 de abril ingresó la Ley a la consideración parlamentaria, siendo aprobada luego de haberse discutido con todas las organizaciones políticas y sociales, promulgándose el 9 de julio.



La celeridad con que el nuevo gobierno encaró sus obligaciones, sorprendió a la izquierda política, impactada por el resultado electoral, por su descomposición interna, por su falta de liderazgos y por el visible respaldo popular que recibía el Presidente y su equipo de Gobierno.



En el pasado diciembre, los socios políticos, Pit Cnt y el FA, luego de divergencias sobre su acción, resuelven iniciar la recolección de firmas que la Constitución requiere para convocar a la ciudadanía a un “referéndum” contra 135 artículos de la tan mayoritariamente elogiada Ley.



Hoy, a casi un año de su asunción, el nuevo gobierno ha dado pruebas fehacientes de la idoneidad y aptitud de las personas que han sido llamadas a comandar los equipos en los temas más importantes del país y el pueblo lo percibió, lo aprobó y lo hizo saber en encuestas de “aprobación a su gestión”; con resultados ampliamente favorables, salvo muy menores porcentajes negativos de los infaltables, ideológicamente radicalizados.



Seguramente, no se juntarán las firmas, y si acaso ello sucediese, no tendría andamiento el “referéndum”; caprichoso y obcecado manotón de ahogado de la izquierda uruguaya.



Y no se logrará porque el pueblo aprendió y así lo hará notar, que hoy, quienes ejercen el Gobierno están actuando con criterio, inteligencia, honestidad y transparencia. Todos aspectos que en los últimos años se creían olvidados, los cuales prontamente, al pasar la crisis sanitaria, nos encaminarán a un próspero futuro.