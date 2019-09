No pudo ver el partido de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Son exactamente las 21.42 hs, del martes 10 de setiembre, en que me puse a escribir esta carta. Hace más de una hora que intento ver, de alguna manera que no merezco, el partido amistoso entre Uruguay y EE.UU.



Tengo 75 años y no voy a aburrirlos relatando todo lo que cybernéticamente hice, seguramente en forma equivocada, para ver el partido.



Me pregunto, ya que no puedo prender la tele o cambiar de canal, y como tengo derecho, porque yo como usted mantenemos el fútbol, sobre todo el de la selección; decía, como tengo derecho, ver sin curso informático mediante, y como siempre ha sido, el partido de mi selección, de nuestra selección uruguaya.



¿Por qué?



Me pregunto porqué señores dueños de los derechos televisivos, señores dueños de los derechos de imagen, señores dueños de qué cosa que no sea mantenida por nosotros que los vemos.



Cuándo se van a dar cuenta que si todos nosotros decidimos una huelga de ojos y no vemos más el fútbol, se mueren de hambre. Y si lo saben, que lo saben, ¿por qué no dejan de tironearse los centavos que le sobran a los millones que manejan y tienen un poco más de dignidad patriótica?

Estoy viejo señores. El fútbol es parte de mis sonrisas a esta edad. No me digan que en adelante va a ser así.



Me pregunto la inmensa cantidad de compatriotas, una de cuyas pocas alegrías era, digo bien, era, ver gratis un partido de fútbol, ¡qué digo gratis si pagamos el cable!; quién paga sus desazones.



¡Cuánta gente se juntaba en los boliches a ver el partido! ¡Cuántas veces ha sido pretexto para unir la familia, y ver el partido!



Y si no, por lo menos informen bien. "Si Ud. quiere ver el partido de Uruguay, prenda la compu, entre en Internet, busque tal cosa, donde dice tal otra clickee, cuando sale esto clickee aquí, y cuando sale lo otro allá en la punta clickee. Luego espere. Si lo quiere ver en pantalla completa clickee allí abajo. Si lo quiere ver por su televisor saque el cable tal del deco e insértelo en el costado de la compu, ojo no se equivoque".



¡Y créanme que ni aún así!



¿Merecemos esto?...



Y todavía hay que aguantar a algún periodista que dice que la gente quedó feliz de ver el partido de esta manera.