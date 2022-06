No pude vacunarme

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El pasado lunes 6 de junio, me encontraba en Punta del Este y decidí vacunarme contra la gripe.



Me dirijo a las 11:00 de la mañana al Sanatorio Mautone, allí me indican que el vacunatorio era en un contenedor que pusieron en el estacionamiento. Cuando llego había un cartel que decía: “ya vuelvo”. Un señor adelante mío me dijo que hacía media hora que estaba esperando. A los 10 minutos, aparece una enfermera y le comenté que venía a vacunarme contra la gripe; me respondió que eso era a las 15.30 hs. De ahí me fui a la Sociedad Española y de allí me derivan nuevamente al Mautone o al Cantegril. Me traslado al Sanatorio Cantegril y después de 15 minutos haciendo cola, me comunican que tengo que agendarme e ir otro día.



En la tarde volví a Montevideo después de andar toda la mañana de aquí para allá, sin poder vacunarme.



Dicen en la prensa que de 700.000 dosis faltan dar 300.000; ¡pero así está bravo! Cuando mi señora me habla de irnos a vivir a Punta del Este pienso: si ni siquiera me puedo vacunar, ¿qué pasaría si me da un infarto?