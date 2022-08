Pruebas PISA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Este año, estudiantes uruguayos realizarán las pruebas internacionales de evaluación de conocimientos PISA.



Hay algunos aspectos para pensar:



En Uruguay no hubo resultados diferentes de mejor nivel en la educación privada.



Los padres pueden enviar a sus hijos a un colegio privado por seguridad o para que hagan relaciones más convenientes y oportunas, pero no porque el privado imparta mejor educación.



En ese sentido, Silva tiene razón, pero es bueno que los padres sepan que no por eso sus hijos van a acceder a una enseñanza de mejor nivel.