Y si prueban no mentir...

@|En la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía como jefe de propaganda nazi a un tal Goebbels; era el encargado de mentir y mentir. Decía: “Miente, miente que algo quedará” y, salvando las distancias, acá en nuestro Uruguay hay algunos iluminados voceros del F.A. y digo algunos, por suerte no son todos, que se dedican a mentir hasta el hartazgo y aplican la teoría del nazi.



Si habrán perdido la brújula que trajeron a un publicista “K” de Argentina para repetir la mentira de que la LUC privatizaba la enseñanza. ¡Cómo será la cosa que el propio presidente electo del F.A., en un programa de TV, desmintió que la LUC la privatizaba!



Pero resulta que un personaje de la cultura musical, en un recital para derogar la LUC, afirmó, muy suelto de cuerpo, que si no ganaba la derogación de la ley iban a privatizar la enseñanza.



Primera aclaración: este señor debe saber que la LUC ya lleva casi 2 años que está vigente y no hubo ninguna catástrofe. Pero la segunda aclaración demuestra que este señor o es muy ignorante o tiene la maldad incrustada en su alma.



Como decía aquel fenomenal humorista que fue Ricardo Espalter: “Me da una lástima”.