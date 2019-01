@|Un análisis de las encuestas de opinión más serias y confiables muestra en forma inequívoca una clara tendencia, por parte cada vez mayor de la población uruguaya, a poner en duda la capacidad del “Proyecto Político Democrático” de 1985, para hacer frente a sus problemas y satisfacer sus deseos y aspiraciones.



En efecto si analizamos opiniones de 1985, ellas nos revelan no solo un amplio respaldo de los uruguayos al “Proyecto Político Democrático”, sino un desbordante optimismo en cuanto al futuro, tanto con respecto a sus oportunidades personales como con respecto al destino del país y mostraban un alto grado de confianza en el sistema político.



Desde entonces la situación ha ido cambiado notablemente, en efecto, el estudio de las actuales opiniones de los uruguayos, aparece un cuadro de las actitudes de los uruguayos ante el “Proyecto Político Democrático”, imperante desde 1985, que merece la pena analizar.



Por una parte se muestra que una gran parte del electorado uruguayo se opone al golpe militar (63%) y a los sistemas monopartidistas (75 %) y reconoce la necesidad de elecciones y de la crítica al gobierno (81 %); asimismo atribuyen una gran importancia al voto como medio de influir en el gobierno (74%) y obligarle a que se ocupe de los problemas del pueblo (75%) y manifiestan un claro respaldo a las elecciones (73 %).



Pero, al mismo tiempo, una gran mayoría manifiesta un sentimiento de incapacidad para influir en las decisiones del gobierno (71 %), se expresa en forma muy crítica de los partidos políticos pues no solo consideran que están muy atomizados (89 %) sino que están controlados por oligarquías (81 %) y exclusivamente preocupados en ganar las elecciones ( 86 %).

Además una parte muy considerable de la población (85%) se muestra muy crítica sobre el destino incierto que tiene el pago de sus impuestos, tanto nacionales como municipales.



La juventud se muestra disconforme con su formación y sus posibilidades de futuro (80%) y una gran mayoría (85%) se muestra indiferente por la política, desconocen a los integrantes del mundo político y no tienen interés de que los comprometan con las situaciones del pasado.



Ante esta situación, nos preguntamos si no ha llegado el momento de replantear el “Proyecto Político Democrático” de 1985, actualizarlo, enfocarlo a mejorar la seguridad de la población, tecnificar la educación errática del actual sistema, trasmitir a la juventud un futuro esperanzador que les permita tener un panorama más positivo y lograr que los mensajes de los gobernantes de turno no sean contradictorios y muchos de ellos viciados de nulidad.