Proyecto Neptuno

@|Se trata de la creación de una planta de toma y potabilización de agua en Arazatí, San José, que abastecerá la demanda de Montevideo y la zona metropolitana con recursos del Río de la Plata.



La semana pasada el Presidente dio una conferencia de prensa para presentar el proyecto y dijo que se abrirá una licitación pública con el aval de OSE.



Cuando uno de los periodistas le preguntó al Presidente acerca de la posición del sindicato y el reclamo de que no se les había consultado, éste le respondió que el gobierno es el que toma las decisiones y ejecuta. Que si bien se escucha a todos los sindicatos, ellos no deciden.



El sindicato de OSE habla del lucro de la empresa que construirá la planta y los legisladores del FA de que se “privatizará” el suministro de agua potable.



Como ciudadana, me parece una muy buena noticia ya que el agua es esencial para la vida y que contemos con “una cantidad ilimitada de agua potable” es, sin duda, algo muy positivo para el país.



En fin, esto recién empieza y ya veremos a los detractores como siempre poniendo el palo en la rueda.



Pero como decía el recordado Ministro Larrañaga: “hay orden de no aflojar”.