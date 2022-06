Proyecto MVD 360 (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El recientemente mencionado Proyecto “MVD 360” que sugiere construir una isla artificial en pleno Río, unida por un puente a la ciudad, a la altura de La Mulata, quizás sobre algún punto como los bajos Forest King o las rocas de Las Pipas, y ubicar allí complejos y edificios de apartamentos e incluso un puerto deportivo con cierta inclusión de la Administración Nacional de Puertos, supone algo difícil de encarar con cierto rigor objetivo.



Hace muchos años, el príncipe Alberto de Mónaco, al consolidar una Fundación que llevaba su nombre y que bregaba por la defensa del medio ambiente marítimo, se lamentaba de que ya casi no quedaba un rincón de la costa del Mar Mediterráneo, en su litoral europeo, que no hubiera sido afectado por la mano humana. Y señalaba la gravedad del tema.



En este caso que exponemos no queda claro hasta dónde llegaría tamaña obra, con tantas hectáreas y asimismo en pleno mar abierto con todo lo que ello supone; frente a un ya consolidado cambio climático que muestra cómo han aumentado los rigores de pamperos y sudestadas.



Sin duda sería otro emprendimiento donde la ciudad sufriría situaciones muy dificultosas, similares, en algún caso, a lo que sucede con la construcción de la vía férrea que honorariamente se le está efectuando a UPM - Paso de los Toros, con la gravosa afectación del casco urbano de la ciudad.



¿Alguien imagina a las ramblas de Carrasco o Punta Gorda o la avenida Bolivia con el paso de cientos de camiones?



O si la obra se efectúa casi exclusivamente en el Río con medios embarcados: ¿cuántas toneladas de rocas y tierra se extraerían de tierra firme? Sin duda, varias extensas canteras surgirían sobre nuestra geografía. Y utilizar los sedimentos del dragaje de los canales no supone ser un recurso muy fiable.



En definitiva, sería lógico que la opinión pública obtenga una respuesta más clara sobre este poco común emprendimiento; y mucho más aun los vecinos de esa agraciada zona montevideana.