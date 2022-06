Proyecto MVD 360 (II)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sorpresa enorme me ha provocado el proyecto de construir una isla artificial frente a nuestras costas.



¡Pensar en desfigurar la fisonomía de nuestras costas con semejante adefesio, amén de los trastornos ecológicos que la misma producirí!

¡Pensar en hacer una isla artificial cuando tenemos hermosas islas abandonadas como la Isla de Flores, Isla de Las Gaviotas, Isla Libertad, islas sobre los ríos Santa Lucía, Uruguay, Negro, de la Plata frente a Colonia, etc.!



Es el momento de realizar un proyecto país; confeccionado entre todos los actores políticos, técnicos, etc. de forma que le den continuidad al mismo, independientemente del partido que gobierne.



Tenemos además de nuestras islas, gran cantidad de zonas y edificios a recuperar; como la Avda.18 de Julio que, a partir de las 20 horas, es tierra de nadie; con comercios cerrados con cortinas de seguridad, vidrieras tapiadas, galerías vacías y cerradas.



Recuperemos el Centro transformándolo en un gran shopping mall al aire libre, dotándolo de luz, seguridad, etc.



Recuperemos el Cerro de Montevideo con su parador, y tantas cosas más.



¡Quiera Dios que alguien me escuche!