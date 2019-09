Proyecto abandonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según un proyecto de la Intendencia de Montevideo de 2012, en el predio de la esquina de Fernández Crespo y Mercedes, hoy tendría que haber una plaza.



Luego de reclamar porque se había convertido en un campamento y fumadero de indigentes, hace unos meses atrás, los vecinos logramos que lo cerrasen.



Ahora cualquiera que pasa por allí lo único que verá es una cantidad de chapas alambradas y empapeladas con propaganda electoral. Dentro, un montón de basura y ratas.



Los que compramos en el edificio que forma parte del supuesto proyecto, hace casi un año que esperamos que suceda algo en ese predio, y no pasa nada.



Se dice que harán un estacionamiento subterráneo; se dice que harán una plaza; se dice que ya fue licitado; se dice que ya fue adjudicado; se dice que deberían haber empezado a trabajar el año pasado.



Lo único cierto, y no se dice, es que los vecinos de la zona tenemos un nuevo y gran basurero en el Cordón. ¿O de repente es una demostración de aquello que Montevideo está en obra? ¿O se lo destinará a un eterno recordatorio del fallido intento de “embellecimiento” que la Intendencia ha promovido con este proyecto? Porque que conste, el proyecto comenzó a publicitarse en 2012, a materializarse en 2014 y se terminará… Ah, ¡no! No seamos ansiosos, saberlo ya es demasiado pedir.



Eso sí, sigamos pagando altos impuestos imaginándonos que algún día tendremos una hermosa plaza.